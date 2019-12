Comenzile online de mâncare românească au crescut cu 120%; ciorba de văcuţă şi cartofii ţărăneşti, cele mai cerute preparate Comenzile online de mancare romaneasca au crescut cu 120% in ultimul an iar in top se afla ciorba de vacuta, cartofii taranesti, papanasii, clatitele cu dulceata si micii, potrivit unei platforme online de comenzi. "Bucataria romaneasca ocupa o pondere semnificativa din totalul numarului de comenzi pe care le inregistram pe platforma, iar cererea pentru astfel de preparate este in continua crestere. Observam ca mare parte dintre cele mai comandate preparate din aceasta categorie sunt asemanatoare cu cele pe care le savuram in copilarie. Cei mai multi dintre clientii nostri au un program incarcat,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

