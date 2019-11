Geamurile laterale, despre care compania a spus ca sunt extrem de greu de spart, putand rezista chiar la gloanțe, s-au spart cand șeful departamentului de design de la Tesla a aruncat in ele cu o bila metalica, informeaza BBC.

Elon Musk a fost auzit injurand, apoi a spus: “Este loc de imbunatațire”.

“Am aruncat cu tot felul de obiecte in acestea geamuri și nu s-au spart. Dintr-un motiv necunoscut, s-au spart acum. Nu știu de ce”, a continuat Elon Musk.

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements…