Intr-o perioada in care atenția mondiala este concentrata pe Jocurile Olimpice, un incident recent a atras atenția presei internaționale și a generat controverse. Bob Ballard, un comentator sportiv veteran, a fost concediat dupa ce a facut o remarca sexista despre inotatoarele australiene imediat dupa ce acestea au caștigat medalia de aur la ștafeta de 4x100m […]