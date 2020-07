COMENTARIU România, pe locul 3 în UE la numărul cazurilor noi de Covid-19 Potrivit datelor furnizate de worldometers.info, țara noastra se clasa vineri pe locul al patrulea in Europa la numarul cazurilor noi de Covid-19, dupa Rusia, Spania și Franța și, deci, pe locul al treilea in Uniunea Europeana. Citește și: NEBUNIA de la granițe NU se oprește: Peste 90.000 persoane au trecut frontierele Romaniei in ultimele 24 de ore Rusia figura vineri cu 5.811 cazuri noi, Spania cu 2.225 iar Franța cu 1130, urmata indeaproape de Romania in acest trist clasament, cu 1119 cazuri noi. Joi, situația dintre aceste ultime doua țari menționate era de altfel inversata,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

