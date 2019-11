COMENTARIU Lelia Munteanu: Scuipat propagandistic „Ce blestem o fi pe poporul asta...?” Ce blestem o fi pe poporul asta (vorba lui Basescu) sa se extazieze cand - dupa cinci ani, si doar ca sa mai obtina cinci - isi aude Presedintele vorbindu-i prin mijlocirea presei stranse in pripa? Citește și: Dan Barna ‘a luat foc’- Ne-au otravit trecutul, ne compromit prezentul și ne anuleaza viitorul . Ce blestem o fi pe poporul asta sa accepte fara cracnire umilinta? Klaus Iohannis le-a refuzat unora dreptul de a se mai numi romani, degradandu-i la rangul de pesedisti, doar pentru ca li s-a urcat democratia la cap si au pus stampila… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

