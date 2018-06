Stiri pe aceeasi tema

- Romania este tara din Uniunea Europeana cu cel mai mare numar de oameni saraci, iar peste un sfert dintre locuitori traiesc cu mai putin de 5,5 dolari pe zi, a declarat, miercuri, Donato De Rosa, economist-sef al Bancii Mondiale, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti. ‘Exista diferente uriase…

- Donato De Rosa, economist-sef al Bancii Mondiale, a afirmat ca exista doua Romanii: una dinamica, urbana si bine integrata in Uniunea Europeana (UE), iar alta reprezentata de zonele rurale sarace si izolate, cu locuitori ce traiesc sub pragul de saracie, in proporție de peste trei sferturi din total.

- Procesul de transformare si dezvoltare a Romaniei din ultimii ani a scos in evidenta diferentele majore din interiorul tarii, existand in prezent doua Romanii, au avertizat miercuri reprezentantii Bancii Mondiale, in cadrul unei conferinte de presa. Una dintre Romanii este dinamica, urbana si bine integrata…

- Economia Romaniei crește și datorita banilor trimiși de romanii care muncesc in strainatate! Asta pentru ca ei incep sa caștige mai bine, conform cifrelor publicate de Banca Mondiala. In 2017, romanii din strainatate au trimis in tara aproape 5 miliarde de dolari, adica peste doi la suta din PIB-ul…

- Romanii care muncesc in strainatate incep sa caștige mai bine, daca luam in calcul cifrele publicate de Banca Mondiala. Aceștia au trimis in tara aproape 5 miliarde de dolari numai anul trecut. Peste doi la suta din PIB-ul Romaniei, spun analiștii.

- Romanii care lucreaza in strainatate au trimis anul trecut acasa 4,94 de miliarde de dolari, in crestere cu 41-, de la 3,489 miliarde de dolari in 2016, potrivit datelor publicate de Banca Mondiala, care arata ca muncitorii migranti au transferat in tarile de origine o suma record de 466 de miliarde…

- Romanii care merg la mare de 1 Mai vor plati, in medie, 955 de lei pe camera pentru trei nopti, cele mai cautate fiind statiunile Mamaia, Mamaia Nord, Vama Veche si Eforie Nord. Cel mai scump pachet achizitionat a fost la un hotel de 5 stele din Mamaia, la un pret de 2.024 de lei, iar cel mai ieftin…

- Emotivi, deschisi si interesati sa primeasca orice informatie despre poporul de origine, 50 de romani care traiesc in comunitatile din Ungaria vor descoperi de vineri, pentru trei zile, principalele repere ale istoriei noastre nationale, in cadrul unui proiect mai amplu initiat de Ministerul pentru…