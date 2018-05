Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Liviu Dragnea s-a lansat intr-un atac dur la adresa președintelui Klaus Iohannis, acuzandu-l pe acesta ca „poate are un protocol secret semnat cu statul paralel” și ca „incita la violența”. Totodata, liderul suprem al social-democraților a vorbit și despre zvonurile privind suspendarea…

- Bucuresti, 13 mai/ Agerpres/- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, il suspecteaza pe presedintele Klaus Iohannis ca "poate are un protocol secret semnat cu statul paralel". Dragnea a declarat, duminica seara, intr-o emisiune la Romania TV, ca seful statului nu…

- Oamenii din București au pareri imparțite dupa ce președintele Romaniei i-a cerut public demisia premierului Viorica Dancila. Seful statului sustine ca “Doamna Dancila nu face fața poziției de Prim-ministru al Romaniei și transforma astfel guvernul intr-o vulnerabilitate pentru Romania”. Anunțul vine…

- Liviu Dragnea i-a dat un nou raspuns președintelui Klaus Iohannis, ca urmare a atacurilor repetate ale șefului statului la adresa PSD și a Guvernului Viorica Dancila. Joi seara, la Antena 3, Dragnea a declarat tranșant ca nu mai e interesat de ce spune președintele pentru ca misiunea lui e sa schimbe…

- Vom avea autostrazi și drumuri mai scumpe. Chiar cu 10 la suta. Ministerul Transporturilor a pregatit noi standarde de cost pentru a stimula constructorii sa faca lucrari de calitate. 60 de kilometri de șosea rapida ar urma sa fie dați in folosința, anul acesta, promit autoritațile.

- Intr-un articol publicat pe site-ul Dw.com, Horațiu Pepine a subliniat faptul ca președintele Klaus Iohannis ”a lasat in ultimele sale apariții publice impresia unei distanțe nefirești”, iar ”aceasta detașare incepe sa semene cu o demisie”.Referindu-se la faptul ca șeful statului nu a participat…

- "Ne propunem ca in acest an sa finalizam 60 de km de autostrada, iar pana in 2020 sa avem finalizati 350 km de autostrada. De asemenea, avem in vedere sa innoim flota TAROM, astfel ca vom cumpara 27 de aeronave noi. Din pacate, au fost intarzieri mari la Magistrala 5 de metrou, Drumul Taberei,…

- Comisia Europeana a reacționat vineri, dupa ce ministrul de Justiție a cerut revocarea din funcție a procurorului-șef al DNA, transmițand printr-un comunicat ca executivul comunitar urmarește indeaproape și cu ingrijorare ultimele evoluții. “Urmarim indeaproape și cu ingrijorare ultimele evoluții. Independența…