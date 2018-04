Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria va deveni a 20-lea membru al zonei euro dar nu ar trebui sa grabeasca acest proces, a afirmat vineri comisarul european pentru afaceri economice, Pierre Moscovici. Statul balcanic, care detine presedintia rotativa a blocului comunitar in perioada ianuarie-iunie 2018, isi accelereaza eforturile…

- "Grupul Astra a reprezentat o adevarata familie. Stiu ce relatii am dezvoltat si in ce relatii am ramas cu baietii mei, pentru ca 90% dintre ei la initiativa mea au venit, iar cei 10% pe care i-am gasit acolo, i-am dorit alaturi de mine. Nu cred ca trebuiau sa fluture batiste la primul antrenament…

- Sunt 9 ani de cand Gica Hagi a inființat proiectul "Viitorul", iar anul trecut echipa sa a reușit sa caștige titlul in Liga 1, intr-o lupta, umar la umar cu FCSB. "Regele" a explicat cand a luat decizia de a deschide o academie de fotbal și pe cine a avut drept model. "Cand am deschis academia, in urma…

- Grecia a indeplinit toate conditiile stabilite de creditorii sai din zona euro pentru a primi noi transe de imprumut, iar urmatoarea transa de 5,7 miliarde de euro va fi acordata in a doua jumatate a lunii martie, a anuntat vineri seful Eurogrup, Mario Centeno, transmite Reuters. "Am fost…

- Deputatul PSD de Olt, Florin Iordache, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Slatina, ca, in opinia sa, este "foarte mic" procentajul de articole declarate neconstitutionale din legile Justitiei, iar cele trei legi sunt "un succes" pentru Parlament, scrie agerpres.ro."Daca va uitati…

- Se prevede a fi un vot cu emotii in Parlament, pentru viitorul Guvern Dancila. PSD si ALDE au, teroretic, majoritatea necesara pentru ca echipa Dancila sa treaca de votul din Parlament. Potrivit aritmeticii, noul guvern are nevoie de sustinerea a 233 de alesi, iar coalitia de guvernare detine 243…