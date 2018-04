Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker avertizeaza ca Uniunea Europeana nu este doar un club condus de Franta si Germania, referindu-se la ingrijorari cu privire la o dominare a Uniunii de catre cuplul franco-german, relateaza The Associated Press, scrie news.ro.Primarul aflat…

- Germania doreste planificarea mai rapida a reformelor Uniunii Europene, a declarat marti cancelarul Angela Merkel, dupa un discurs al presedintelui francez Emmanuel Macron in Parlamentul European, informeaza DPA. "Pana in iunie vom gasi solutii comune cu Franta. Nu ma indoiesc aproape deloc ca vom…

- Corespondența din Strasbourg de la Carmen DINU "Parlamentul European este, pentru mine, sediul legitimitații europene, a responsabilitații și a vitalitații sale. Aici se joaca o parte din viitorul Europei, (...), aici trebuie sa incepem renașterea unei Europe conduse de spiritul acestor popoare”, a…

- Franta, Emmanuel Macron, risc de Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a denuntat, in Parlamentul European, tendintele nationaliste si populiste, sustinand ca exista riscul unui "razboi civil" in Europa si subliniind ca solutia "nu este democratia autoritara, ci autoritatea democratiei". "Nu…

- Initiativa a plecat din Belgia, iar prin act normativ vom interzice marketingul, vanzarea si distribuirea in Romania, cu titlu profesional, catre unul sau mai multi clienti de retail a instrumentelor financiare derivate de tipul optiunilor binare, a transmis Mircea Ursache, vicepresedinte ASF Romania.…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a pledat pentru introducerea unui "salariu social minim" mai intai in zona euro, apoi in toate tarile Uniunii Europene, relateaza AFP. "Cred ca trebuie peste tot in Europa, in toate tarile membre, incepand cu zona euro, un salariu social…