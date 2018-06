Stiri pe aceeasi tema

- „Morometii 2”, in regia lui Stere Gulea, va avea premiera pe 9 noiembrie, in rolurile principale regasindu-i pe actorii Horatiu Malaele, Dana Dogaru si Iosif Pastina. Acesta din urma il interpreteaza pe Niculae Moromete, iar intr-un interviu pentru „Adevarul”, povesteste cum a ajuns in acest proiect…

- Director al Departamentului de Drept Public si profesor de Drept Administrativ in cadrul Facultatii de Drept a Universitatii de Vest din Timisoara, avocatul Cristian Clipa a explicat pentru „Adevarul” decizia CCR privind revocarea Codrutei Kovesi. Clipa sustine ca decizia CCR este „perfect corecta”,…

- 1.Colectarea de informații Noi colectam informații atunci cand te inregistrezi pe site-ul nostru, te loghezi, adaugi un comentariu. Informațiile colectate includ numele, adresa de e-mail, alte date. In plus, vom primi in mod automat și vom inregistra informații de la computer-ul și browser-ul tau: adresa…

- Dincolo de declaratiile oficialilor din aparatul guvernamental sau ale politicienilor, nu ne putem impiedica sa nu remarcam un soi de obsesie a dirigutorilor natiei legata de Pilonul II de pensii.

- Dinamo a pierdut cu Sepsi, la Sfantu Gheorghe, 0-2. "Cainii" joaca de pomana, nici nu știi daca sa apreciezi ca Bratu insista cu niște tineri, din moment ce nu se cunoaște ce se va intampla cu echipa de la vara. Au mai ramas șapte etape din play-out. ...

- Gabriel Surdu e pensionar militar de duzina, traseist politic jenant, vinator nesatul, profitor cit cuprinde si caraghios cit incape. Aaa, si cumnat post-mortem cu Angela Similea. Aceasta ultima calitate il face probabil sa se creada un fel de var de-al doilea cu cele sapte arte clasice, plus sogor…

- Un cititor atrage atenția asupra intersecției strazilor Poiana cu Bucegi, din cartierul Poiana, pe care o considera foarte periculoasa, in absența unei oglinzi care sa ajute șoferii sa observe eventualele autovehicule care vin din dreapta, dinspre strada Poiana. Read More...