O ceremonie sumara a marcat public, sambata, evenimentele care au avut loc - mai bine zis, era sa aiba loc - pe 14 decembrie 1989 la Iasi. Dupa cum se stie, in ajunul acelei zile au fost impartite manifeste in oras prin care oamenii erau chemati sa vina in Piata Unirii in dupa-amiaza lui 14 decembrie. Doar ca centrul orasului a fost intesat intre timp de forte de ordine, nicio demonstratie nu a mai avut loc, iar initiatorii au fost arestati a do (...)