Comemorarea victimelor incendiului de acum 7 ani de la Clubul "Colectiv" Comemorarea victimelor incendiului de acum 7 ani de la Clubul "Colectiv" Comemorare a victimelor de la Colectiv. Foto: Arhiva. Zeci de oameni s-au strâns ieri în fața a fostei fabrici "Pionierul", unde a funcționat Clubul "Colectiv", pentru a comemora victimele incendiului de acum șapte ani. Comemorarea din anul acesta a fost prima cu unii dintre vinovați dupa gratii, însa nicio astazi problemele siguranței la incendii în spațiile publice și a nosocomialelor din spitale nu au fost rezolvate, spun raniți și rudele tinerilor care au murit… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

