Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoarea de Sfanta Maria, care are loc in fiecare an, pe data de 15 august, este zi libera conform legii. Guvernul a decis sa declare și ziua de 14 august ca zi libera, pentru a conecta sfarșitul de saptamana cu aceasta sarbatoare religioasa importanta pentru toți creștinii din Romania. Iata cum…

- In zilele de 12 si 13 august, Muzeul Satului din Baia Mare gazduieste a doua editie a evenimentului „Dorul painii de acasa”. Producatorii locali va vor aștepta cu multe bunatați, iar meșterii populari vor prezenta produse deosebite, dar iși vor arata și dibacia prin demonstrații. Copiii vor putea descoperi…

- Comisia Europeana a anunțat recent, in data de 4 august, ca proiectul "Health virtual twins for the personalised management of stroke related to atrial fibrillation", depus in luna martie a acestui an de catre Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din…

- Cei mai merituosi membri ai Corpului Expertilor Contabili si Contabili Autorizati, filiala Mures, au fost premiati joi, 13 iulie, cu prilejul evenimentului dedicat celebrarii Zilei Nationale a Contabilului Roman ce a avut loc la Hotelul Grand din Targu-Mures. S-au acordat diplome pentru patru categorii,…

- Joi, 13 iulie, la Targu-Mures va avea loc cel mai important eveniment din tara organizat cu prilejul Zilei Nationale a Contabilului Roman. Acesta se va desfasura sub sloganul „Tradiție pentru viitor. Evoluam impreuna!", si va avea loc la Sala de Conferința Hotel Grand Corpul Experților Contabili și…

- Complexul Darina Ungheni, situat pe E60, la 10 kilometri de municipiul Targu Mureș, ii așteapta pe amatorii de plaja și distracție la piscina Darina Ungheni. "Apa este curata și am pregatit șezlonguri sub umbreluțe pentru cei care cauta umbra. Programul zilnic este 9.00 – 21.00., iar tarifele: 20 lei/…

- Concertele extraordinare de inchidere ale stagiunii filarmonicii vor avea loc miercuri și joi, respectiv 28 și 29 iunie. Dupa multe succese și reprezentații la filarmonicile din toata țara, trupa Vița de Vie ajunge și la Targu Mureș, locul unde a luat naștere frumoasa colaborare dintre celebra formație…

- Conform unei tradiții medievale, la Targu Mureș se organizau anual trei targuri, unul dintre acestea avand loc vara, la sfarșitul lunii iunie. In 2021 s-a revenit la aceasta tradiție istorica, iar de atunci, zilele de celebrare ale orașului sunt organizate in ultimul week-end din luna iunie a fiecarui…