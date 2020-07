Stiri pe aceeasi tema

- Perioada pandemiei a afectat si numarul interventiilor efectuate de Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Iasi, acestea scazand considerabil in ultimele trei luni. In luna aprilie a acestui an, echipajele SAJ au ajuns la aproape jumatate din cate erau in aceeasi perioada a anului trecut. De exemplu,…

- Au trecut patru luni de la destramarea unuia dintre cele mai urmarite cupluri din showbiz: Andreea Balan și George Burcea . Deși timpul s-a scurs foarte incet din cauza pandemiei și a autoizolarii, Andreea susține ca momentan nu iși cauta un alt suflet pereche, și este convinsa ca la momentul potrivit…

- Viteza vantului in timpul uraganelor este in crestere, conform unei analize a datelor satelitare obtinute intr-o perioada de patru decenii, ale carei rezultate au fost publicate luni, citate de UPI. Viteza maxima sustinuta a vantului in timpul uraganelor a crescut cu circa 8 procente pe deceniu in perioada…

- PSD depune, in Parlament, propunerile de infiintare a doua comisii de ancheta, privind achizitiile facute in perioada crizei coronavirusului si Operatiunea "Sparanghelul", prin care mii de romani sezonieri au plecat la munca, in timpul pandemiei. "Astazi se va decide, se trece la formalizarea comisiei…

- Perioada de șomaj tehnic din timpul starilor de urgența și alerta se considera vechime la acordarea somajului obisnuit! Perioada in care salariații sunt in șomaj tehnic, in timpul starii de urgența și in timpul starii de alerta, este luata in calcul ca vechime in munca pentru stabilirea șomajului obișnuit,…

- Perioada aceasta este dificila pentru toata lumea, atat pentru parinți, cat și pentru copii. Deși starea de urgența se incheie, autoritațile recomanda in continuare ca toate persoanele sa aiba grija și sa-și limiteze ieșirile. Timpul petrecut acasa, avand in vedere ca instituțiile de invațamant sunt…

- Traficul a scazut in Capitala pe durata restrictiilor impuse ca urmare a pandemiei de COVID-19, in medie cu 36% in timpul saptamanii si cu 54% in weekend, zona centrala si cea de nord inregistrand cele mai mari scaderi, releva un raport.

- Judecatorii CCR au admis contestația formulata de Avocatul Poporului și a decis ca ordonanța de urgența a Guvernului legata de acest subiect nu este suficient de clara, iar criteriile de acordare a sancțiunilor și de stabilire a cuantumului acestora sunt arbitrare. Decizia CCR va putea fi folosita de…