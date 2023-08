Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis, miercuri, un mesaj de Ziua nationala si europeana de comemorare a Holocaustului impotriva romilor in care sustine necesitatea ca fiecare noua generatie sa cunoasca si sa pastreze viu adevarul. ”Reafirm angajamentul Guvernului Romaniei pentru continuarea eforturilor…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, un mesaj de Ziua nationala si europeana de comemorare a Holocaustului impotriva romilor. Potrivit acestuia, genocidul impotriva romilor este „o lecție tragica despre ura, prejudecata și dispreț fața de drepturile omului” și „readuce in atenție manifestarile…

