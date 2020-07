Stiri pe aceeasi tema

- Cei șase militari israelieni și un roman care și-au pierdut viața in urma cu exact 10 ani intr-un accident aviatic in Munții Bucegi au fost comemorați, astazi. La monumentul ridicat intre satul Simon și locul din Bucegi in care a cazut elicopterul, a avut loc o ceremonie de cinstire a celor 7 militari.…

- Comandamentul Corpului Multinațional Sud-Est (MNC-SE) a fost declarat inființat joi, 23 iulie, in cadrul unei ceremonii militare organizate in prezența președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, a ministrului apararii naționale, Nicolae-Ionel Ciuca, și a șefului Statului Major al Apararii, general-locotenent…

- Ofiterul, in calitate de pilot pe aeronava MiG 21 LanceR, s a prabusit sambata, 7 iulie, in jurul orei 13.30, dupa un zbor executat in cadrul mitingului aerian organizat pe aerodromul militar Borcea.Locotenent comandorul Florin Rotaru, pilot sef in cadrul Escadrilei 861 Aviatie Lupta a Bazei 86 Aeriane…

- "In ultimele 24 de ore, peste 3000 de pompieri au intervenit in 34 de localitati din 16 judete ( Alba, Bacau, Bihor, Bistrita Nasaud, Brasov, Buzau, Caras-Severin, Galati, Hunedoara, Harghita, Maramures, Mures, Neamt, Prahova, Salaj si Timis) pentru inlaturarea efectelor negative generate de ploile…

- Primul-ministru al Romaniei, Ludovic Orban, ministrul apararii nationale, Nicolae-Ionel Ciuca, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Adrian Zuckerman, si seful Statului Major al Apararii, general-locotenent Daniel Petrescu, au participat luni, 25 mai, in Baza 90 Transport Aerian, la ceremonia…

- "Ursii au iesit din hibernare. In acest weekend, jandarmii din cadrul IJJ Prahova, posturile montane Busteni si Cheia, au avut doua interventii la ursi. Prima a avut loc in localitatea Teisani, unde impreuna cu lucratorii parcului Bucov, AJVPS si specialisti din cadrul Universitatii Transilvania…

- Un motociclist a suferit rani grave vineri dupa-amiaza, dupa ce a fost proiectat de o mașina de teren intr-o mașina de Poliție. Accidentul s-a produs in localitatea Barcanești, județul Prahova.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN1 Ploiești – Brașov,…

- In urma cu cteva zile a avut loc un accident mortal pe DN1, in urma caruia un motociclist, din Predeal, a decedat. Era consilier local local. A decedat chiar in apropierea unitații de interevenție pentru situații de urgența din stațiune, dar nu s-a mai putut face nimic pentru a fi salvat. In imagini…