Ambasadorii Frantei, Germaniei si Bulgariei la Bucuresti comemoreaza Ziua Armistitiului, sambata, in cimitirul Pro Patria din Capitala, informeaza misiunea diplomatica franceza. Evenimentul va avea loc in careul militar german din cimitir, anunța Agerpres.

Ambasada Frantei la Bucuresti transmite ca niciun fel de plangere formala privind conditiile de viata din baza Cincu nu a fost formulata de militarii francezi pana la aceasta data.

Deputații din partea partidului "Franța Nesupusa", Bastien Lachaud și Aurelien Saintoul, au spus ca condițiile de trai ale soldaților francezi, care fac parte din contingentul NATO dislocat in Romania sunt "nedemne", informeaza "Le Figaro", potrivit Rador.

Președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor "Mihai Viteazul", gl.(r) Gabriel Oprea, apreciaza ca, prin adoptarea Rezoluției Parlamentului European prinvind aderarea Romaniei și a Bulgariei la Schengen, țara noastra se afla la un pas de intrarea in spațiul european de libera circulație.

Presedintia ceha a Consiliului Uniunii Europene spera sa obtina o decizie in unanimitate in favoarea admiterii Romaniei si Bulgariei in Spatiul comunitar de libera circulatie Schengen in luna decembrie, iar initiativa este sustinuta de Comisia Europeana, anunța Mediafax.

CNS Cartel Alfa solicita autoritatilor cresterea imediata a salariului minim in Romania, dupa modelul Germaniei, mentionand ca sindicatele din Europa cer deja sefilor de state si guverne masuri urgente pentru combaterea crizei costurilor de trai, potrivit unui comunicat remis miercuri AGERPRES.

Europarlamentarul Victor Negrescu anunța intr-o postare pe Facebook ca astazi, in Conferința Președinților Parlamentului European, s-a discutat și a fost aprobata inițiativa Grupului social-democrat de a avea o dezbatere in plenul Parlamentului European pentru aderarea Romaniei și Bulgariei la spațiul

Oficiul pentru Comert si Afaceri Economice (TEAO) din Romania al Ministerului Economiei si Industriei din Bulgaria a castigat Marele Premiu al Camerei de Comert si Industrie a Bulgariei (BCCI).