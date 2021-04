Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Academiei Romane, Ioan-Aurel Pop, a afirmat, marti, ca institutia pe care o conduce este "mai bogata in spiritualitatea ei" prin achizitionarea unor manuscrise si documente semnate Mircea Eliade. "Avem ocazia de a anunta achizitionarea in patrimoniul Academiei Romane, in patrimoniul…

- Astazi, Academia Romana va comemora, printr o ceremonie religioasa, membrii Academiei Romane si donatorii marcanti ai Academiei Romane inmormantati in Cimitirul Belu. Slujba de comemorare va fi oficiata de PS Varlaam Ploiesteanul, episcop vicar patriarhal, si va avea loc in Parcul Memorial Bellu incepand…

- Presedintele Academiei Romane, Ioan-Aurel Pop, a afirmat, marti, ca institutia pe care o conduce este "mai bogata in spiritualitatea ei" prin achizitionarea unor manuscrise si documente semnate Mircea Eliade. "Avem ocazia de a anunta achizitionarea in patrimoniul Academiei Romane, in patrimoniul Bibliotecii…

- Presedintele Academiei Romane, istoricul Ioan Aurel Pop, este acuzat de Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie Wiesel“ ca a laudat actiunile Jandarmeriei Romane din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, fara sa mentioneze crimele impotriva evreilor si romilor.

- Presedintele Academiei Romane, Ioan-Aurel Pop, a afirmat, joi, la un simpozion dedicat implinirii a 171 de ani de crearea Jandarmeriei Romane, ca institutia aniversata, la fel ca aceea pe care o reprezinta, s-a infiintat in aceeasi perioada de modernizare a statului roman. "Jandarmeria Romana s-a infiintat…

- Presedintele Academiei Romane, Ioan-Aurel Pop, a subliniat, miercuri, la o sesiune omagiala Nicolae Iorga, ca acesta face parte din generatia fauritorilor Romaniei intregite si de afirmare europeana, lasand posteritatii o lucrare intelectuala de o "amplitudine nemaiintalnita". "Nicolae…