- Joi dupa-amiaza a avut loc un atac sinucigaș in apropierea aeroportului din Kabul, in timpul operațiunilor de evacuare. Mai multe explozii au blocat complet zona și au produs haos prin mulțime. Bilanțul morților a ajuns la peste 90 de decese și 150 de persoane ranite in atacul terorist. Totuși, procedurile…

- Președintele SUA Joe Biden a anunțat, intr-o declarație de presa, ca lucreaza din greu și cat mai repede posibil pentru a evacua oamenii din Afganistan, informeaza Agerpres, care preia AFP.Joe Biden a declarat ca spera ca operatiunile de evacuare la Kabul sa poata fi finalizate inainte de 31 august,…

- Joe Biden urmeaza sa se adreseze americanilor in legatura cu Afganistanul la 19.45 GMT de la Casa Alba, a anuntat luni presedintia Statelor Unite intr-un comunicat, citat de France Presse. Presedintele american, care a pastrat tacerea mai multe zile in fata celei mai grave crize de la alegerea…

- Jake Sullivan, consilierul pe probleme de securitate naționala al președintelui american Joe Biden, a admis luni ca situația din Afganistan „a evoluat cu o viteza neașteptata”, declarația acestuia reprezentând prima luare de poziție a Casei Albe dupa caderea Kabulului în mâinile…

- ​Presedintele american Joe Biden a declarat marti ca ''nu regreta'' decizia sa de a încheia retragerea trupelor americane din Afganistan la sfârsitul lunii august, cerând afganilor sa gaseasca ''vointa de a se lupta'', relateaza AFP citata de Agerpres.…

- Presedintele american Joe Biden a autorizat un ajutor de pana la 100 de milioane de dolari, dintr-un fond de urgenta, pentru acoperirea nevoilor ”neasteptate” ale refugiatilor, legate de situatia din Afganistan, inclusiv pentru aplicantii afgani de vize de imigratie speciale, a anuntat Casa Alba.

- Presedintele SUA, Joe Biden, se va intalni cu presedintele afgan Ashraf Ghani la sfarsitul acestei saptamani, pe 25 iunie, conform unui anunț facut de Casa Alba. Retragerea trupelor americane și a celor aliate din Afganistan va fi principalul subiect de discuții.