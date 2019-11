Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Naționala Anticorupție s-a autosesizat in cazul dezvaluirilor Rise Project despre Dan Barna, au declarat surse judiciare pentru G4Media.ro. Procurorii au deschis dosar penal in rem, cu privire la o posibila fapta de fraudare a fondurilor europene. Surse apropiate anchetei au explicat, pentru…

- Secția de procurori din Consiliul Superior al Magistraturii se pregatește sa puna un interimar la DIICOT, in urma demisiei lui Felix Banila, la cererea lui Klaus Iohannis și la insistențele ministrului revocat al justiției Ana Birchall. Procurorii din CSM fac un fel de brain storming pentru a gasi omul…

- Monica Georgeta Melencu, mama Luizei, fata de 18 ani disparuta in luna aprilie la Caracal, a fost amendata, joi, cu 5.000 de lei de procurori, dupa ce a refuzat sa se prezinte pentru a i se preleva probe biologice in vederea unei noi expertize ADN, au informat, pentru AGERPRES, oficiali ai DIICOT. Potrivit…

- Tonel Pop, avocatul familiei Melencu, a afirmat joi ca, in cazul in care procurorii vor amenda familia Luizei pentru refuzul de a se prezenta la DIICOT pentru prelevarea de probe biologice, ar putea fi organizat un teledon pentru ca populatia sa ajute la achitarea sanctiunii. Afirmatia vine in contextul…

- Mama Luizei Melencu, fata de 18 ani disparuta in luna aprilie, a refuzat sa-i fie prelevate probe biologice pentru efectuarea unei noi expertize generice, insa procurorii au obtinut mandat de la instanta pentru aceasta procedura, informeaza marti DIICOT. Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis AGERPRES,…

- Procurorii DIICOT au solicitat o comisie rogatorie in Statele Unite ale Americii, pe 7 august 2019, pentru a efectua o cerere catre compania care administreaza Facebook, in cazul crimelor comise de Gheorghe Dinca, in Caracal. In aceeasi zi, DIICOT a emis un ordin european de ancheta in Italia in cazul…

- Procurorii DIICOT au extins urmarirea penala in cazul de la Caracal și pentru complicitate la omor, pe numele soției lui Gheorghe Dinca, a declarat, vineri, șeful DIICOT, Felix Danila.Șeful DIICOT a declarat, vineri, ca cercetarea penala a fost extinsa pe numele Elenei Dinca, soția lui Gheorghe…

- Seful DIICOT, Felix Banila, a declarat, marti, ca nu exclude nici varianta ca Luiza Melencu sa fie in viata, deoarece ultimul raport al INML nu a putut oferi un rezultat cu privire la ADN-ul din oasele identificate in padurea din Caracal. „Nu excludem niciuna dintre variante. Stiti foarte bine ca testele…