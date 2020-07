Stiri pe aceeasi tema

- O scena demna de teatrul absurdului a avut loc in cadrul unei conferințe de presa susțina de premierul Ludovic Orban, dar la care au participat și mai mulți miniștrii.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 94: 10 fatalai disperați se bat cu Gabriela Firea! Personajul…

- Imagini cu ministrul Dezvoltarii, Ion Ștefan, il arata pe acesta in spatele premierului, reproducand, involuntar, aproape fiecare gest al lui Ludovic Orba, care vorbea intr-o conferința de presa la Constanța. Imaginile au fost postate pe pagina de Facebook a emisiunii Romania 9 de la TVR - ”Umbra perfecta…

- Inregistrarea a fost publicata pe pagina de Facebook a emisiunii Romania 9 de la TVR, cu titlul „Umbra perfecta a premierului”, Imaginile il surprind pe ministrul dezvoltarii, Ion Ștefan, care repeta intocmai gesturile premierului, in cadrul unei conferințe de presa. „De asemenea, am aprobat ... domnul…

- Prim-ministrul Ludovic Orban și ministrul Dezvoltarii, Ion Ștefan, au produs momente de comic involuntar in cadrul unei conferințe de presa, joi. Aflat in spatele premierului in timp ce acesta iși ținea discursul, ministrul Dezvoltarii a parut ca imita gesturile pe care le facea Ludovic Orban.

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, zis „Grinda” a fost surprins de camerele de vedere in timp ce ii imita gesturile premierului Ludovic Orban, chiar in timpul unei conferinte de presa, sustinuta dupa verificarea stadiului lucrarilor la Cazinoul din Constanta.

- Deputatii PSD de Vrancea Nicusor Halici, Angel Tilvar, Tudorița Boboc si Dragos Barladeanu, precum și senatorul Cristian Dumitrescu au remis ieri o declarație de presa in care cer ca „Iohannis si Orban sa ceara scuze romanilor pentru ca au trimis in Guvern pe cel mai incompetent ministru din istoria…

- Imagini revoltatoare cu Ministrul de Interne al Romaniei in plina pandemie de coronavirus. Marcel Vela a fost surprins la o nunta cu sute de persoane, incalcand toate regulile de distantare sociala impuse de autoritati. Nunta cu sute de persoane, in varf de munte In weekend-ul care tocmai a trecut,…

- Reacția premierului survine dupa reacțiile Avocatului Poporului pe tema prezentei elevilor la examene. In opinia lui Orban, intențiile avocatului au un motiv de natura politica, "pentru ca in ultima vreme se pare ca se comporta mai mult ca avocatul PSD, decat ca avocatul romanilor". "In ceea ce priveste…