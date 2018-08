Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 440 de persoane au primit asistenta medicala in Piata Victoriei, dintre aceste 65 fiind transportate la spital, in urma mitingului de vineri.”440 de interventii pentru acordare asistenta medicala la fata locului (24 jandarmi), in urma carora 65 de persoane au fost transportate…

- Managerul Spitalului Clinic de Urgenta Craiova, Alin Demetrian, a inceput sa construiasca un bazin cu plante acvatice si pesti in curtea unitatii medicale, insa a fost oprit de Consiliul Judetean pe motiv ca nu a cerut aprobari. ”A fost poate o naivitate din partea mea. Mi-o asum”, spune Demetrian.

- Managerul interimar al Spitalului de Urgenta din Craiova, Alin Demetrian, vrea sa faca in curtea institutiei un helesteu. Fara sa ceara aprobare, managerul a demarat lucrarile la sfarsitul saptamanii. Pacientii si-au facut semnul crucii cand au aflat ce preocupari are noul manager. Conducerea Consiliului…

- Cel mai mare din jumatatea de sud a Moldovei functioneaza la cota de avarie. Din ceea ce spune managerul spitalului, nici macar posturile de muncitori nu sunt ocupate (deficitul fiind de 40% aici), in vreme ce lipsa de personal este de 37% la medici, 70% la ingrijitoare, 40% la infirmiere, 80% la ambulantieri…

- Violeta Stoica Probabil mulți dintre prahovenii care au trecut prin Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența Ploiești au avut cel puțin o nemulțumire legata fie de timpii de așteptare, fie de inghesuiala din sala de așteptare, fie de vechimea unora dintre componentele echipamentelor…

- In urma incidentului petrecut in noaptea de sambata, spre duminica, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Brașov, cand un barbat, aflat sub influența bauturilor alcoolice a agresat o asistenta , conducerea unitații spitalicești v-a luat cateva masuri de protecție a cadrelor medicale.…

- SN Nuclearelectrica SA anunta ca lucrarile aferente opririi planificate a Unitatii 1 CNE Cernavoda au fost finalizate in data de 4 iunie 2018, iar sincronizarea la Sistemul Energetic National s a realizat in aceeasi zi, la ora 05:02. Unitatea 1 a intrat in programul de oprire planificata in vederea…