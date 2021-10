Stiri pe aceeasi tema

- Spectacolul "Capcana mortala" de Ira Levin, in regia lui Alexandru Mazgareanu, va fi prezentat in premiera duminica, de la ora 20,30, la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES. Din distributie fac parte actorii Serban Gomoi, Isabela Neamtu/ Laura…

- Primaria Municipiului București, prin Teatrul “Nottara”, anunța premiera spectacolului „O haita de sfinți” de Neil LaBute (traducerea Vlad Massaci și Mihaela Sarbu), in regia lui Vlad Zamfirescu. Din distribuție fac parte: Șerban Gomoi, Dan Bordeianu/ Rareș Andrici, Laura Vasiliu/ Diana Roman, Cerasela…

- Marius Mihalca a lansat o noua piesa numita „Acasa“, melodia realizata de artistul timișorean avand parte de un feedback cat se poate de pozitiv in randul melomanilor din intreaga țara. „Au trecut cateva saptamani de la primele difuzari ale piesei «Acasa» pe posturi de radio din Romania și pe posturi…

- Emoții duble pentru Ela Craciun, fosta prezentatoare TV, weekend-ul trecut, cand a avut loc unul dintre cele mai importante evenimente de familie: nunta surorii ei. Pe langa sentimentele pe care le-a trait din postura de sora mai mare, vedeta și-a facut griji și pentru desfașurarea evenimentului, de…

- Emilian a lansat piesa "De 3 zile nu am somn" vineri, 20 august, in colaborare cu Theo Rose. Piesa a strans peste 200.000 de vizualizari pe YouTube in primele ore de la lansare si zeci de mii de like uri. ...

- Copiii lui Catalin Crișan, Daria și Raris, lanseaza astazi prima lor piesa impreuna – un cover dupa celebra Beggin’, aparuta pentru prima data in 1967. Trupa The Four Seasons o includea atunci in albumul denumit New Gold Hits, ce era format dintr-un numar de 10 piese. De-a lungul timpului, piesa Beggin’ s-a…

- Marius Moga e unul dintre cei mai cunoscuți cantareți din Romania. Acesta e și compozitor, in repetate randuri a ajutat artiști la inceput de cariera sa cunoasca succesul. Juratul de la „SuperStar Romania” a dezvaluit acum detalii neștiute despre el, din viața profesionala. Lui Marius Moga ii place…

- Cea mai noua trupa de trap din industria muzicala romaneasca se numește Ghetto Gang și vine direct din Ferentari ca sa cucereasca topurile. Cei trei baieți au fost descoperiți de Connect-R și impreuna au lansat noua piesa “3 Ciori” impreuna cu Sprint Music și Rappin’On Production. Aceasta se numetse…