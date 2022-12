Stiri pe aceeasi tema

- SCM USV Timisoara nu a reusit sa ia in acest sezon 2022 nici medalia de bronz in Liga Nationala. In ciuda unui start bun cu Dinamo Bucuresti pe arena „Arcul de Triumf”, din capitala, „leii” au cedat pe parcurs si au inregistrat un sever 18-44, incheind pe 4 campionatul intern, cea mai slaba pozitie…

- Liga Naționala de Rugby a ajuns la faza finalelor, duminica, 4 decembrie, ora 11:00 (in direct pe Prima Sport 2), urmand sa aiba loc meciul pentru medaliile de bronz ale ediției 2022, SCM USV Timișoara intalnind pe CS Dinamo. Meciul care are loc pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf din București…

- SCM USV Timișoara joaca ultimele doua meciuri la stadionul Arcul de Triumf din București. Este vorba despre finala mica a Ligii Naționale de Rugby și despre finala Cupei Romaniei. Primul meci este programat duminica, 4 decembrie, la ora 11.00, cu Dinamo, iar al doilea peste o saptamana, 11 decembrie,…

- Echipa CSA Steaua Bucuresti a caștigat cea de-a doua semifinala a Cupei Romaniei la rugby, impunandu-se, cu scorul de 27-20 (18-13), pe teren propriu, in fața CSM-ului Știința Baia Mare. Steaua urca astfel in finala competiției, unde va intalni pe actuala deținatoare a trofeului, SCM USV Timișoara.…

- Atmosfera de zile mari in Ronat unde aproape 1000 de oameni au venit intr-o dimineata de tomana pentru a vedea la lucru, in semifinalele Cupei Romaniei pe baietii de la SCM USV Timisoara, care intr-un meci clasic din rugby-ul romanesc au intalnit Dinamo. Partida a fost extrem de intensa, s-a jucat pentru…

- SCM USV Timisoara a obtinut biletele pentru finala Cupei Romaniei la rugby. Banatenii isi vor putea apara trofeul dupa ce au invins-o pe Dinamo, scor 13-10, in semifinala disputata in mansa unica azi pe arena „Gheorghe Rascanu”. „Leii” nu au inceput bine disputa din Ronat. In minutul 19 oaspetii au…

- SCM USV Timisoara joaca miercuri acasa unica mansa din semifinalele Cupei Romaniei. Adversara va fi Dinamo Bucuresti iar banatenii au avut bafta la tragerea la sorti, astfel ca jocul se va disputa in Ronat. In campionat dinamovistii au incheiat play-off-ul mai bine, pe 3, dupa ce in meciurile directe…

- Rugby-ul romanesc, o piramida fara o baza reala, continua sa ofere momente jalnice la nivel de echipe „pro”. Asa cum e cazul acum al celor de la CSU Alba Iulia, care au anuntat FRR ca nu pot organiza meciul de pe teren propriu cu SCM USV Timisoara din sferturile Cupei Romaniei. Prin urmare, banatenii…