- Reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Mureș aduc la cunoștința publicului interesat sedinta de dezbatere publica privind solicitarea de emitere a autorizației integrate de mediu pentru proiectul "Instalatie de zincare acida in bai de galvanizare, vopsire in camp electrostatic si plastifiere…

- Politistii specializati in combaterea delictelor silvice au confiscat 158 metri cubi de material lemnos, in urma unui control la o societate de depozitare, prelucrare si comercializare a materialului lemnos din Sebeș. Vineri, 18 decembrie 2020, politistii Serviciului de Ordine Publica din IPJ Alba,…

- Administratorul unei societați dar și alte persoane ar fi fost reținute pana in prezent in dosarul de corupție in care procurorii DNA Brașov au facut , joi percheziții la spitale și sediul IPJ Brașov, potrivit unor surse judiciare apropiate de caz. Acestea nu au putut oferi alte detalii referitoare…

- Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj, au efectuat ieri patru perchezitii domiciliare pe raza municipiului Motru, intr-un dosar penal de evaziune fiscala. Din cercetarile efectuate…

Compania de Apa Arieș a instalat un tunel de decontaminare in curtea Serviciului de Ambulanța Turda.

- Societate de contabilitate din Pitești angajeaza ECONOMIST. Societate de contabilitate, membra CECCAR, angajeaza economist, preferabil cunoscator al programului de operare CIEL și Revisal. Cei interesați pot transmite CV la e-mail [email protected] Relații la telefon: 0740603368.

Firma de transport marfa din Campia Turzii, cu peste 15 ani experiența in domeniu, suntem in cautarea unor noi colegi: