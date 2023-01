„Combustibiliul” care se găsește pe câmp și poate fi folosit la încălzire Mulți romani au cautat soluții ca sa faca economii cu incalzirea, așa este și cazul unui barbat care aduna impreuna cu soția coceni de pe camp. Acesta a relatat ca ard repede și dau caldura mare, intr-o postare pe Facebook. „Dragi prieteni mutați la țara! Am mai scris candva ca predau cursuri despre lene. Totuși, in lenea mea și cu kilogramele in plus, impreuna cu nevasta, am adunat de pe camp in cateva ore cinci butoaie de coceni. Anul acesta intenționez sa dedic o saptamana pentru adunat coceni. Sunt campurile pline, deoarece de cațiva ani marea majoritate a tarlalelor cu porumb se recolteaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

