Combinele de cereale Deutz-Fahr C7000, răspunsul rațional la dorințele fermierilor Cu un design nou și elegant, seria de combine de cereale C7000 exprima supremația tehnologica a marcii Deutz-Fahr, o garanție a performanțelor excelente de treier și a calitații superioare a boabelor și paielor, ca urmare a unei experiențe de peste 100 de ani de evoluție constanta in realizarea sistemelor de recoltare. C7000 se descurca excelent in condiții provocatoare și asigura productivitate remarcabila și calitate a treierului chiar in cele mai dificile condiții de cultura și teren. Combinele Deutz-Fahr sunt concepute pentru a raspunde așteptarilor fermierului de la o combina convenționala:… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atentie, soferi Vizibilitate scazuta, local sub 200 m si izolat sub 50 m.Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit Codul Galben de ceata valabil pentru judetul Constanta, zona de litoral, pana la ora 10.00. Conform specialistilor, se va semnala: temporar ceata, care determina vizibilitate…

- Asociatia Elevilor din Constanta (AEC), Asociatia Elevilor din Bucuresti si Ilfov (AEBI), Asociatia Elevilor din Maramures (AEM) si Asociatia Valceana a Elevilor (AVE) critica noua Ordonanta de Urgenta care elimina dreptul elevilor de a beneficia de reduceri la transportul judetean, spunand ca Guvernul…

- Asociația Elevilor din Constanța (AEC), Asociația Elevilor din București și Ilfov (AEBI), Asociația Elevilor din Maramureș (AEM) și Asociația Valceana a Elevilor (AVE) condamna ferm noua ordonanța de urgența care elimina dreptul elevilor de a beneficia de reduceri la transportul județean și atrag atenția…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a fost prezent sambata in judetul Constanta, in principal pentru a i asigura pe fermierii dobrogeni afectati de seceta ca vor primi despagubiri.ldquo;La intalnirea pe care am avut o cu ministrul, alaturi de prefectul George Niculescu specialistii l au informat care…

- Ziua și cutremurul in Romania. Dupa ce ieri in țara noastra a avut loc un seism de puțin peste 3 grade, astazi, in cutremur cu magnitudinea de 4,3 grade pe scara Richter a avut loc in Marea Neagra, la 189 de kilometri de Constanța, informeaza Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica…

- Seceta severa instalata in Ialomița anuleaza șansele fermierilor ialomițeni de a recolta culturile de paioase inființate in toamna. «Daca nu ploua intr-o saptamana, nu vom mai culege nimic!» avertizeaza Costin Telehuz, președintele Asociației Cultivatorilor de Cereale și Plante Tehnice Ialomița. Pierderea…

- În acest moment, în Cluj-Napoca, exista 3795 de blocuri care au cel puțin 6 apartamente (din care 2030 blocuri au minim 20 de apartamente). Dezinfecția se va face pe casa scarilor, lifturi și în alte spații comune, în intervalul orar 9.00-17.00. Pentru ziua de 01.04.2020…

- Sarbatorita de astazi, Carmen Gutuleanu, s a nascut in Bucuresti, la 28 martie 1936, si s a numarat printre seniorii teatrului constantean omagiati in urma cu doi ani, cu ocazia evenimentului "Incredibila memorie a teatrului constantean", organizat de cotidianul ZIUA de Constanta.A cochetat cu lumea…