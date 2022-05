Stiri pe aceeasi tema

- ”Bolt, cel mai mare operator de trotinete electrice din Europa, a anuntat o crestere impresionanta a utilizarii acestora. In martie 2022, Bolt a inregistrat o crestere de peste 500% a numarului de curse in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut. Pe plan local, in martie 2022, Bolt Romania a…

- Bolt a anunțat o creștere importanta a utilizarii trotinetelor electrice. In martie 2022, Bolt a inregistrat o creștere de peste 500% a numarului de curse in comparație cu aceeași perioada a anului trecut. Pe plan local, in martie 2022, Bolt Romania a inregistrat o creștere de 10 ori a curselor cu trotinetele…

- Primaria Baia Mare are aflat in pregatire un portofoliu de proiecte pentru depunere spre finanțare din fonduri nerambursabile, prin Direcția Proiecte, un numar de șaate proiecte, cu o valoare estimata de 9.221.037,64 Euro. Conform unui raport al municipalitații, s-ar dori finanțare din fonduri nerambursabile…

- Combinatul chimic Azomureș, singurul producator semnificativ de ingrașaminte pentru agricultura și, totodata, cel mai mare consumator de gaze din țara, anunța repornirea unor instalații astfel incat, la inceputul lunii mai se va relua producția de ingrașaminte și de produse pentru industrie. Combinatul…

- Intr-o declaratie adresata Comitetului Monetar si Financiar International (IMFC), consultata de Reuters, OPEC a afirmat ca pretul titeiului Brent, de referinta la nivel global, a fost in medie de aproape 98 de dolari pe baril in primul trimestru, in crestere cu aproximativ 18 dolari fata de ultimele…

- ”In ultimii ani, lumea s-a confruntat cu provocari neasteptate – cand impactul pandemiei a inceput sa se atenueze, au urmat evenimentele tragice din Ucraina. Aceasta perioada a fost dificila pentru orice companie, dar unele s-au dovedit a fi mai reziliente decat altele. TBI Bank a lansat o multime de…

- Star Stone, producator roman de pavaje destinate sectorului rezidențial, estimeaza, pentru 2022, o creștere de peste 20% a vanzarilor, la aproape 7 milioane de euro. Star Stone este compania cu cea mai rapida creștere din industria de construcții din Romania, in perioada 2017 – 2020, și a fost inclusa…

- Combinatul chimic Chimcomplex SA, cel mai mare producator de polioli din Europa de Est, parte a grupului de companii controlat de omul de afaceri Ștefan Vuza, transmite ca este nevoit sa iși reduca activitatea, din cauza scumpirii energiei și gazelor, și avertizeaza ca, daca prețurile nu se vor tempera,…