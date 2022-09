Stiri pe aceeasi tema

- Reducerea personalului cu aproape 20% la Combinatul chimic Chimcomplex vine in urma comasarii platformelor industriale din Ramnicu Valcea si Onesti, dar si in contextul economic si geopolitic actual dificil.

- Potrivit informatiilor publicate de , disponibilizarea vizeaza 396 de angajati din cei circa 1.900 pe care Chimcomplex ii are. Chimcomplex Borzesti, controlata de omul de afaceri Stefan Vuza, este principalul producator si furnizor de substante chimice vitale din regiune, specializat in polioli, clorosodice…

- Programul Casa Verde Fotovoltaice 2022. Ministrul Mediului anunța reducerea birocrației: „O sa mearga mult mai repede” Programul Casa Verde Fotovoltaice 2022. Ministrul Mediului anunța reducerea birocrației: „O sa mearga mult mai repede” Vorbind despre Programul Casa Verde Fotovoltaice, ministrul Mediului,…

- Activele fostului combinatul chimic Nitroporos, parte din grupul InterAgro, detinut de omul de afaceri Ioan Niculae, sunt scoase la vanzare, dupa ce compania a ajuns in faliment in urma cu mai multi ani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Guvernul a aprobat, miercuri, un act normativ care vizeaza, printre altele, stabilirea modalitatii de aprobare a cotei de pana la 50% aferenta cheltuielilor pentru consumul de energie electrica pentru irigatii, la finalul sezonului de irigatii, informeaza Ministerul Agriculturii si

- ”Chimcomplex informeaza investitorii in legatura cu inchiderea temporara a activitatii de productie in cadrul platformei industriale Borzesti pe o perioada de 14 zile incepand cu data de 18.08.2022, avand in vedere preturile in crestere la energie electrica si gaze naturale. Contractele individuale…

- Guvernul Romaniei anunța ca cetațenii nu vor suferi din cauza deciziei UE de a reduce consumul de gaze și a enumerat categoriile de consumatorilor care nu vor fi afectate de aceasta masura. Guvernul Romaniei susține ca țara noastra va avea asigurat necesarul pentru iarna 2022-2023 și in contextul acordului…

- Chimcomplex, cel mai mare combinat chimic producator de polioli din Europa de Est, inaugureaza joi la Ramnicu Valcea cea mai noua instalatie de productie polioli speciali din Europa, dupa o investitie de 40 milioane de euro, parte dintr-un proiect de 101 milioane de euro. Investitia in noua…