Combinatul ArcelorMittal Galati are un nou director general

Compania Arcelor Mittal a anuntat, miercuri, ca Bogdan Grecu a fost numit director general al unitatilor ArcelorMittal din Galati si Skopje, Macedonia.



In luna mai, compania a anuntat ca poate achizitiona Combinatul Ilva, din Italia, dupa ce a primit aprobarea Comisiei Europene, in urma angajamentului companiei de a pune la vanzare unitati din Italia, Romania, Macedonia, Republica Ceha, Luxemburg si Belgia.



"Activitatea ambelor unitati si a celor incluse in pachetul de separare va fi condusa de un "manager al unitatilor tinute separat" si monitorizata de un "imputernicit pentru…