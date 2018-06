Stiri pe aceeasi tema

- In plin proces de divorț și dupa un scandal de proporții, care l-a avut in prim-plan pe inca soțul ei, (VEZI DETALII AICI), Brigitte Nastase a decis sa uite de probleme și sa se relaxeze intr-un club de fițe din București. (Console si accesorii gaming) Doar ca focoasa timișoreanca a fost protagonista…

- Noua iubita a lui Irinel Columbeanu, Oana Cojocaru, mai mica cu 40 de ani decat milionarul de la Izvorani, a fost prezentata oficial ca partenera lui in cadrul unui eveniment monden. Columbeanu a recunoscut ca este fericit, dar se abține din a mai da detalii. (Console si accesorii gaming) Oana Cojocaru…

- Facebook va fi interzis, timp de o luna, in Papua Noua Guinee dupa ce au fost identificate mai multe conturi false. De asemenea, s-a demarat și o ancheta pentru a se stabili efectul pe care il are rețeaua de socializare asupra țarii. (Console si accesorii gaming) Sam Basil, ministul de comunicare, a…

- Oficial, Valentina Pelinel și Cristi Boureanu nu mai sunt impreuna de patru ani, de cand au divorțat, insa… caile incurcate ale Domnului… ii aduce cumva impreuna. Astazi, a ieșit la iveala legatura neștiuta dintre iubita lui Cristi Borcea și Laura Dinca. (Console si accesorii gaming) Citește și: Iubita…

- Anamaria Prodan are cu ce se mandri, nu gluma! Vedeta are 3 copii frumoși și nu ezita sa se laude cu ei. Recent, Anamaria Prodan a mers intr-o vacanța binemeritata impreuna cu soțul ei, Laurențiu Reghecamp, in America și a avut prilejul sa se intalneasca și cu Sarah, fiica ei cea mica. (Console si accesorii…

- Raluca Roșu, stilista care s-a aruncat de la etajul 6, in urma cu o saptamana, traia o poveste de dragoste… altfel. ”Iubitul” ei era de fapt o femeie! (Console si accesorii) gaming Stilista Raluca Roșu a murit dupa ce s-a aruncat de la etajul 6 al locuinței sale. Tragedia a avut loc in urma cu […] The…

- Un tanar de 18 ani a lovit masina unui alt participant la trafic cu un obiect contondent, cel mai probabil o bata, i-a blocat masina de doua ori, iar cand cei doi s-au intalnit fata in fata, l-a injunghiat. Cu toate acestea, procurorul de caz a considerat astazi ca agresorul nu merita sa fie trimis…

- Un tanar de 18 ani din Galați a fost reținut dupa ce a injunghiat in trafic un șofer. Individul era la a doua fapta violenta pentru ca, cu numai cateva minute inainte, lovise cu o bata mașina aceluiași șofer. Apelul la 112 a fost facut in momentul in care victima s-a prabușit, intr-o balta de sange.…