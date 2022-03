Combinația „letală”: Rubla și medicamentele Situația din Rusia nu este prea roza, potrivit France 24. „Prima victima pe pietele de schimb, rubla se prabusea cu 10% luni, la 137,7 ruble pentru un dolar, dupa ce a atins 142,18 ruble, un nou cel mai scazut nivel istoric”, potrivit sursei menționate. De la 1 ianuarie, rubla a scazut cu 45%, dupa cum mai remarca France 24. Pe de alta parte, odata cu „crahul rublei”, a mai aparut și ceel al medicamentelor! Combinația „letala” dupa cum evidențiaza presa. Ria Novosti le explica rușilor de ce sunt „zilnic cozi uriase in fata farmaciilor”, iar in unele orașe e penurie de medicamente. „Unii cumpara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

