- Va fi sau nu va fi nevoie de o a treia doza de vaccin anti-Covid, care ar funcționa ca un booster imunitar? Asta vor sa afle majoritatea celor care s-au vaccinat, in condițiile in care noile variante virale ale virusului devin tot mai puternice. The post E nevoie de a treia doza de vaccin anti-COVID.…

- Japonia ia in calcul sa permita prezenta spectatorilor locali la Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo, in ciuda pandemiei de Covid-19, a anuntat miercuri presa, in conditiile in care ziaristii straini vor fi supravegheati prin GPS in timpul competitiei pentru a impiedica raspandirea virusului, scrie…

- Cercetatorii de la Oxford incearca sa afle care ar fi efectele combinarii vaccinurilor impotriva COVID-19. Ei analizeaza acum diferite combinații de vaccinuri aflate deja pe piața, pentru prima și a doua doza.

- Combinarea vaccinurilor impotriva COVID-19 a crescut frecventa simptomelor usoare pana la moderate la cei care au primit seruri diferite la prima si a doua doza, arata date preliminare ale unui studiu britanic, relateaza dpa joi, citat de agerpres.ro.

- Anchetatorii fac o percheziție informatica la TIR-ul ATI, in contextul in care o ipoteza luata in calcul ar fi o eroare la un soft, care a generat suprapresiune și a blocat ventilatoarele. O alta ipoteza pe care merg ar fi o suprapresiune la instalația de oxigen a spitalului, la care era conectat TIR-ul.…

- Mai multe tari europene analizeaza combinarea vaccinurilor pentru Covid-19, la persoane care au primit prima doza de vaccin al AstraZeneca, intr-o miscare fara precedent care scoate in evidenta dificultatile cu care se confrunta guvernele in tinerea sub control a cresterii numarului de infectii,…

- Pana acum, exporturile puteau fi blocate numai daca se considera ca o companie nu isi indeplineste obligatiile contractuale fata de UE si erau acoperite doar exporturile catre anumite tari. Comisia Europeana a renuntat la exceptiile pentru exporturile catre tarile vecine, scriu jurnaliștii de la Agerpres…

