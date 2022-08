Combină frigorifică Beko: avantaje și dezavantaje ale mărcii Necesitatea de a cumpara unei combine frigorifice apare rareori, deoarece un astfel de echipament este achiziționat in așteptarea unei funcționari pe termen lung. De aceea, ar trebui sa abordezi cu atenție alegerea unitații – trebuie sa acorzi atenție dimensiunii, capacitații și capabilitații produsului, sa compari prețul cu bugetul alocat pentru achiziție. Un bun raport calitate-preț ... The post Combina frigorifica Beko: avantaje și dezavantaje ale marcii appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara au reținut doi barbați, in varsta de 20 și 34 de ani, banuiți de furt . Aceștia au fost introduși in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul I.P.J Hunedoara. In fapt, in data de 5 iulie, polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara au fost sesizați de un…

- Pe data de 5 august 2022, nu mai putin de cinci firme din județul Timisau depus cereri de intrare in insolventa, arata site-ul specializat Supervizor. Dintre acestea, patru isi au sediul social in Timisoara, iar una in Sanmihaiu Roman Demersurile privind insolvennta s-au soldat cu inregistrarea urmatoarelor…

- Din garderoba unei femei nu pot lipsi gențile care trebuie asortate in funcție de stilul adoptat, personalitate și momentul zilei. Spre incantarea pasionatelor de poșete, in Iulius Town are loc targul Bag Expo, unde sunt expuse genți pentru orice ocazie, preferințe și tendințe. Și pentru domni sunt…

- Atenție la ambrozie. Cu astfel de atenționare a venit Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor, care reamintește despre necesitatea combaterii buruienii ambrozia și riscul asociat neglijarii acesteia.

- In a doua zi de Rusalii, 13 iunie, la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Banat” al județului Timiș a fost primita Atenționarea Meteorologica COD GALBEN cu numarul 1 privind posibile depașiri ale cotelor de atenție – bazin hidrografic Timiș – amonte S.H. Lugoj. Drept urmare, la nivelul…

- Joi, meteorologii au emis o avertizare de vreme rea pentru 17 județe din țara. Potrivit ANM Cantitatile de apa vor depasi 20…30 l/mp si izolat 40 l/mp. Codul galben intra in vigoare azi la ora 12:00 și este valabil pana in aceasta seara la ora 21:00. In Crișana, Maramureș, local in Transilvania, Banat…

- Circulația de pe Calea Șagului, in afara Timișoarei, unde este intersecția cu Incontro și magazinul Metro, va fi din nou regularizata cu semafoare. Municipalitatea a decis sa reporneasca semafoarele, surpriza este data de proveniența corpurilor care asigura semaforizarea! Administrația Fritz a gasit…

- O veriga importanta in lanțul frigului, frigiderul (sau combina frigorifica) este esențial pentru buna conservare a celor mai fragile alimente. Cu toate acestea, nu toate compartimentele din aparatul dumneavoastra frigorific sunt la aceeași temperatura.