Acolo unde se gasesc supuși straini, cu permisiunea de a exercita profesiunea, care s-ar constata ca nu sunt absolut necesari sau nu lucreaza in meseria lor, veți cere Ministerului ridicarea dreptului acordat. In caz cand o intreprindere este nevoita sa concedieze salariați, sa o faca intai cu supușii straini, apoi cu cei veniți de la sate și numai in cazuri extreme cu localnicii, arata o Circulara catre inspectorii muncii data in urma unei ședințe ținute la Minister cu inspectorii și șefii de regiuni.