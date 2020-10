Combaterea defrișărilor – problemă europeană Astazi, 2 octombrie, Comisia Europeana face un pas inainte in eforturile sale de combatere a defrișarilor la nivel mondial. Noua platforma multipartita lansata astazi pentru a contribui la protejarea și refacerea padurilor la nivel mondial reunește un numar fara precedent de parți interesate și expertiza — statele membre ale UE, cele mai importante ONG-uri din […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

