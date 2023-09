Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, vineri, ca este o prioritate la nivel national combaterea AVC prin metode care sa duca la recuperarea integrala a pacientilor, mai ales ca tot mai multi tineri fac infarct sau AVC. Preventiv, ministrul afirma ca se poate face educatie pentru sanatate,…

- Simona Bucura Oprescu – ministrul Muncii și Solidaritații Sociale: Combaterea consumului de droguri in școli, prevenirea cazurilor de bullyng și a celor de violența sunt o prioritate pentru Guvernul Romaniei! „Combaterea consumului de droguri in școli, prevenirea cazurilor de bullyng și a celor de violența…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, spune ca este analizata posibilitatea testarii antidrog a elevilor de catre personal medical, in scoli, in cazul in care „manifesta vizibil comportament caracteristic consumului de droguri”, potrivit Hotnews. El a precizat ca o astfel de testare s-ar face doar…

- “Cred ca este o ipocrizie cinica, as spune dezgustatoare, sa minti si sa sperii oamenii doar pentru a castiga voturi. Vaccinarea in Romania nu a fost si nu va fi niciodata obligatorie. Inteleg perfect retinerile romanilor dupa tot ceea ce s-a intamplat in pandemia COVID. Insa aici vorbim despre niste…

- Premierul Marcel Ciolacu a raspuns vineri, in deschiderea ședinței de guvern, la demersurile AUR impotriva unei așa-zise vaccinari obligatorii. Marcel Ciolacu a ținut sa precizeze ca vaccinarea nu va fi niciodata obligatorie in Romania.„Este de o ipocrizie cinica dezgustatoare sa minți și sa sperii…

- Proiectul de hotarare de guvern privind strategia nationala de vaccinare in Romania pana in 2030, care a fost pus in dezbatere publica zilele trecute, nu impune vaccinarea obligatorie, inclusiv in scoli. „Strategia de vaccinare nu impune vaccinarea obligatorie, dar da dreptul tuturor, mai ales pacientilor…

- Referitor la cererea premierului de reorganizare a Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, ministrul Rafila a declarat ca sunt pregatite ”diverse variante”, dar este ”un drum, nu o decizie”. ”Nu vreau sa intru in detalii (…) Trebuie sa discutam despre modul de organizare si decontare a serviciilor.…