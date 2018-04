Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 26 de combatanti proregim – ”majoritatea” iranieni – au fost ucisi de rachete care au vizat duminica seara pozitii militare ale puterii siriene a lui Bashar al-Assad, a anuntat luni Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR), relateaza AFP. Presa siriana a denuntat duminica seara…

- Avigdor Lieberman, ministrul israelian al Apararii, a avertizat in mod explicit ca Israelul va reactiona militar prin atacarea Teheranului in cazul oricarui atac iranian care ar viza orasul Tel Aviv, in contextul amplificarii tensiunilor intre cele doua state, relateaza agentia de stiri Reuters.

- Ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, va efectua miercuri o vizita de lucru in Statele Unite consacrata "coordonarii pe probleme de securitate" in fata "expansiunii iraniene in Orientul Mijlociu", in special in Siria, potrivit unui comunicat, relateaza AFP. Aceasta vizita are loc intr-o…

- Exploziile au fost semnalate sambata seara la o baza militara iraniana din zona Jabal Azzan, la periferia orasului sirian Alep, au declarat surse citate de presa siriana. Martorii au declarat ca exploziile sunt rezultatul unor raiduri aeriene, cel mai probabil israeliene. Publicatia Al-Mayadeen, apartinand…

- Israelul a anuntat vineri seara ca a doborat deasupra teritoriului sau o drona iraniana cu explozivi, informeaza Reuters.Israelul a comis o "eroare istorica" efectuand pe 9 aprilie un raid contra unei baze aeriene militare in Siria, ceea ce pune statul evreu in "lupta directa" cu Iranul, a…

- Rusia depune toate eforturile pentru evitarea izbucnirii unui conflict international major in Siria. "Facem totul pentru evitarea unui conflict international major in Siria. Depunem eforturi mari in acest sens, iar actiunile lansate in cadrul procesului politic sunt parte a acestui proces", a declarat…

- Administratia Vladimir Putin depune toate eforturile pentru evitarea izbucnirii unui conflict international major in Siria, afirma Vasili Nebenzia, ambasadorul rus la Natiunile Unite, citat de site-ul agentiei Tass. "Facem totul pentru evitarea unui conflict international major in Siria.…

- Organizația palestiniana Hamas se așteapta ca un razboi cu Israelul sa izbucneasca în Gaza în urmatoarele zile. Veștile vin într-un moment tensionat, în care Israelul nu exclude o confruntare militara cu Hezbollah sau chiar cu Iranul.