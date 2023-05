Comasarea alegerilor: ce se negociază în cadrul coaliției de guvernare, pentru consens politic. Ce ar oferi liberalii Comasarea alegerilor: ce se negociaza in cadrul coaliției de guvernare, pentru consens politic. Ce ar oferi liberalii Coalitia de guvernare cauta in continuare solutii pentru comasarea macar a doua scrutine dintre cele programate pentru anul viitor. Premierul susține ca, pe de o parte, doua treimi din electorat, conform sondajelor de opinie, isi doreste aceasta comasare, iar pe de alta parte s-ar castiga mai mult timp pentru indeplinirea obiectivelor asumate prin programul de […] Citește Comasarea alegerilor: ce se negociaza in cadrul coaliției de guvernare, pentru consens politic. Ce ar oferi… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia de guvernare cauta in continuare solutii pentru comasarea macar a doua scrutine dintre cele programate pentru anul viitor, a declarat, vineri, premierul Nicolae Ciuca, adaugand ca, pe de o parte, doua treimi din electorat, conform sondajelor de opinie, isi doreste aceasta comasare, iar pe de…

- Coalitia de guvernare cauta in continuare solutii pentru comasarea macar a doua scrutine dintre cele programate pentru anul viitor, a declarat, vineri, premierul Nicolae Ciuca. Acesta a adaugat ca, pe de o parte, doua treimi din electorat, conform sondajelor de opinie, isi doreste aceasta comasare,…

- Negocierile politice devin din ce in ce mai complicate intre PNL si PSD. In luna mai ar urma sa aiba loc rocada din guvern, insa discutiile intre cele doua partide au ca miza si anul electoral 2024.

- Comasarea alegerilor reprezinta inca o tema de discuții aprinse in Coaliție. PNL cere insistent comasarea alegerilor, PSD se opune vehement. PNL a insistat in ultimele saptamani pentru comasarea unui rand de alegeri din 2024, avand o lista de argumente pe care vrea sa le prezinte in interiorul coaliției.…

- Anul 2024 vine cu patru randuri de alegeri. Liberalii vor susține in Coaliție propunerea comasarii alegerilor de anul viitor. De la Cluj, Emil Boc indemana la echilibru și consens politic majoritar.

- Ultimul sondaj politic, realizat de CURS in perioada 10-20 martie 2023, arata o ușoara scadere pentru PSD și PNL, adica partidele din coaliția de guvernare. AUR, USR și PMP au crescut ușor, fața de precedenta cercetare sociologica. O creștere spectaculoasa a inregistrat partidul Dianei Șoșoaca, SOS…

- Coaliția de guvernare mai are cateva zile la dispoziție ca sa rezolve problema pensiilor speciale. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a spus, aseara, la TVR Info, ca nu exista o cale de mijloc și condițiile Comisiei Europene sunt clare.

- Deputatul bacauan Cristian Ichim (REPER) acuza interesele coaliției de guvernare de a menține monopolul unor firme „de casa” in domeniul transportului de persoane intra-județean. Parlamentarul arata ca in cadrul Comisiei pentru Transporturi și Infrastructura, in care s-a discutat proiectul de lege pentru…