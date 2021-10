Stiri pe aceeasi tema

- Romanii nu cred in COVID pana nu mor. Aceasta este concluzia jurnaliștilor de la Agenția Reuters, care au realizat un amplu reportaj despre scepticismul romanilor fața de vaccinul impotriva COVID. Datele citate de Reuters arata ca un roman a murit de Covid la fiecare 6 minute in primele 10 zile din…

- Un șofer beat a fost oprit la semafor, de alți conducatori auto. Barbatul conducea o autoutilitara cu platforma pe o strada intens circulata din centrul municipiului Cluj-Napoca. Un alt șofer și-a dat seama ca omul este baut și l-a filmat in trafic, in timp ce schimba benzile de mers fara sa semnalizeze.…

- Florin Cițu a obținut majoritatea voturilor la Congresul PNL de sambata, 25 septembrie. El a caștigat astfel competiția cu Ludovic Orban, fostul președinte al liberalilor. Au votat 4.874 de delegați la acest congres, care a avut parte de incidente: huiduieli, imbulzeala, voturi fotografiate și acuzații…

- Proiectul de lege ce prevede eliminarea pensiilor speciale destinate primarilor a primit aviz negativ, marți, in Comisia pentru drepturile omului din Camera Deputaților. Proiectul de lege, depus de USR – PLUS, a primit in comisie patru voturi doar de la reprezentanții Alianței care a depus inițiativa.…

- Pentru prima data dupa 1990, deschiderea cursurilor in noul an școlar se va face in Prahova in prezența președintelului Klaus Iohannis și a ministrul Educației Sorin Cimpeanu. Iohannis, la Valea Doftanei, Cimpeanu la Bucov Președintele Klaus Iohannis și-a anunțat venirea, luni, pe 13 septembrie 2021,…

- Președintele PNL Ludovic Orban susține ca actuala campanie interna din PNL este cea mai urata pe care a trait-o in ultimii 30 de ani in politica. El a vorbit despre colegi „sunați sa-și retraga Like-urile de pe postarile mele”. „Eu va spun sincer ca am trait din momentul anunțarii candidaturii (lui…

- In zilele noastre, auzim tot mai des ca fiecare are perechea lui, acel unic partener cu care sa-si petreaca restul vietii. Cu toate ca poligamia este practicata in anumite culturi, oamenii tind, pe intregul glob, spre monogamie. Insa n-a fost asa dintotdeauna.

- Romania se afla sub cod portocaliu de canicula, dar și sub cod galben de vreme instabila și furtuni. In ultimele 24 de ore, ploile au facut ravagii in țara, iar o comuna din Alba a fost „maturata” de viitura. Casele au fost inundate, drumurile au fost blocate și distruse, iar mai multe mașini au fost…