Comănești: Campanie pentru sterilizarea gratuită a câinilor In perioada 11-14 septembrie a.c., polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor și Poliția Orașului Comanești, in colaborare cu Primaria Comanești și mai multe asociații de profil, desfașoara o campanie de sterilizare a cainilor, cu sau fara stapan, aparținand rasei comune și metișii acestora, conform prevederilor art. 13^2 din O.U.G. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a […] Articolul Comanești: Campanie pentru sterilizarea gratuita a cainilor apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

