- Sindicatul Liber al Navigatorilor (SLN) a transmis, marti seara, o scrisoare deschisa catre premierul Romaniei, ministrul Afacerilor Externe si ministrul Transporturilor, dupa ce un comandant roman a fost retinut de pe nava sa intr-un port cipriot, deoarece vaporul a operat in acelasi port anul trecut,…

- In localitatea Atid din județul Harghita, urșii sunt tot mai prezenți. Pe strazi, in gradinile oamenilor, iar cel mai recent in cimitir. O localnica a gasit luni dimineața mormantul unei rude decedate devastat. Autoritațile spun ca situația a scapat de sub control și cer masuri imediate guvernanților.…

- Un comandat roman care a murit in urma cu aproape doua luni este blocat la bordul navei intr-un port din China. Familia nu-i poate repatria trupul, iar autoritatile chineze vor sa-i faca inmormantarea in mare, pentru ca se tem de un eventual focar de tulpina indiana. Sindicatul Liber al Navigatorilor…

- Autoritatile vor sa permita circulatia pe timp de noapte pana la ora 24.00, potrivit unor surse citate de Antena 3. Asta ar insemna ca si programul restaurantelor si teraselor ar putea fi prelungit cu doua ore. Noile masuri de relaxare vor fi decise la inceputul saptamanii viitoare. Guvernul trebuie…