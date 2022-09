Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ucrainene au eliberat, de la inceputul lunii septembrie, peste 1.000 de kilometri patrați de teritoriu ocupat de ruși, a anunțat joi noapte președintele Volodimir Zelenski in mesajul sau zilnic. Ucraina intenționeaza sa ceara Rusiei despagubiri de razboi in valoare de peste 300 miliarde de dolari,…

- In cursul zilei de ieri, Ucraina și-a anunțat inceperea contraofensivei pe frontul de sud al Ucrainei, astfel ca, potrivit jurnaliștilor ucraineni, forțele armate au lansat deja mai multe acțiuni de lupta in regiunea Herson. In cursul nopții de luni spre marți, Volodimir Zelenski a transmis un avertisment…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anuntat ca a arestat in orasul Kursk, situat aproape de granita cu Ucraina, un presupus spion al acestei tari, care ar fi furnizat informatii serviciilor de informatii ucrainene, relateaza joi agentia TASS, citata de EFE. Conform FSB, cel arestat…

- Aproximativ 15.000 de soldați ruși si-au pierdut viata de la inceputul invadarii Ucrainei, potrivit estimarilor directorului Agentiei Centrale de Informatii a SUA (CIA), William Burns. Cifrele sunt de peste doua ori mai mici decat bilanțul pierderilor ruse in Ucraina, prezentat zilnic de armata ucraineana.

- Trupele ucrainene se retrag din Severodonetk si astfel isi recunosc de fapt epuizarea in fata ofensivei trupelor ruse, dar s-ar putea ca acestea din urma sa nu poata exploata momentul dificil al adversarului si sa schimbe cursul razboiul, scrie vineri France Presse, citand mai multi analisti occidentali.…

- Ucrainenii spun ca rușii țintesc instalațiile care transporta gaze, dupa ce mai multe rachete au lovit instalații de la o uzina din estul țarii. Președintele Ucrainei a vizitat orașul Odesa și anterior Nicolaiev, aflat in apropierea liniei frontului.

- NATO pregatește un plan de transfer al armatei ucrainene de la armele post-sovietice la armele alianței. Acest lucru a fost declarat de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, relateaza TASS. „Trebuie sa ajutam Ucraina sa-și modernizeze forțele armate, inclusiv transferul de la echipamente post-sovietice…

- O adolescenta de 18 ani a fost arestata in Ucraina si risca sa fie condamnata la inchisoare pe viata pentru tradare. Ea a fost prinsa ca le spune rusilor pozitiile soldatilor si ale echipamentelor militare ale armatei ucrainene.