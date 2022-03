Inca un ofițer de top al armatei ruse ar fi murit in timpul luptelor duse pe teritoriul Ucrainei. Informația este vehiculata pe rețelele de socializare, fara a fi confirmata inca de surse oficiale ucrainene ori ruse. Cel in cauza ar fi colonelul Serhiy Porohnya, comandantul Brigazii Mecanizate nr 12, despre care se susține ca ar fi fost ucis de catre forțele armate ucrainene. Pana in prezent, reprezentanții armatei ucrainene susțin ca trei generali din forțele invadatoare și aproape 20 de colonei și-ar fi gasit sfarșitul in conflict. Informațiile nu pot fi verificate din surse independente și…