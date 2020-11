In Liga Elitelor Under-19, FC Viitorul a invins Sepsi Sf. Gheorghe cu 12-0

S a disputat o noua etapa in Liga Elitelor Under 19 si Under 17. Echipele FC Viitorul au castigat cu scoruri mari si se afla pe locul doi in clasament. Robert Mustaca a marcat de trei ori in partide de la Under 19. Echipele FC Viitorul care evolueaza in… [citeste mai departe]