- O propunere legislativa legata de criza coronavirusului, ce a fost trimisa spre vot Parlamentului de la Budapesta, i-ar oferi premierului ungar Viktor Orban "puteri nelimitate", a avertizat vineri, de la Geneva, Biroul ONU pentru Drepturile Omului, transmite DPA.Proiectul de lege, care va…

- Premierul ungar Viktor Orban i-a trimis o scrisoare secretarului general al Consiliului Europei, cerandu-i 'sa nu obstructioneze' eforturile Ungariei de combatere a epidemiei de coronavirus, dupa ce Marija Pejcinovic Buric a criticat legislatia de la Budapesta privind starea de urgenta, transmite…

- In scrisoare, Viktor Orban i-a solicitat secretarului general al Consiliului Europei sa analizeze textul exact al proiectului de lege inaintat parlamentului si sa examineze practicile legale similare din alte tari, a precizat joi seful biroului de presa al premierului ungar, Bertalan Havasi, pentru…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a anuntat, luni, intr-un discurs tinut in fata Parlamentului de la Budapesta, ca a luat decizia inchiderii... The post Ungaria inchide toate granițele, ca masura impotriva pandemiei appeared first on Renasterea banateana .

- ​Ungaria închide granițele pentru traficul de pasageri, doar cetațenii maghiari putând intra în țara, a anunțat premierul Viktor Orban, luni, în fața Parlamentului, transmite MTI. Decizia vine la câteva zile dupa ce starea de urgența a fost declarata de Guvernul de la Budapesta.…

- Premierul ungar Viktor Orban a aparat vineri decizia guvernului sau de a suspenda despagubirile acordate deținuților din cauza condițiilor proaste în închisorile supraaglomerate ale țarii, apreciind ca se abuzeaza de aceasta procedura, scrie AFP.La radioul public, premierul a acuzat…

- Parlamentul European a denunțat joi o deteriorare a situației din Polonia și Ungaria în ceea ce privește statul de drept, scrie AFP.Cu 446 voturi pentru (178 împotriva și 41 de abțineri), eurodeputații reuniți la Strasbourg au adoptat un text în care își exprima regretul…