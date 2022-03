Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, duminica, la Digi 24, despre pastilele de iod, ca in momentul de fata exista un numit numar de pastile, care este insuficient, astfel ca la nivelul Ministerului Sanatatii s-a luat legatura cu producatorii de medicamente pentru a completa scopul. Premierul a mai…

- Kremlinul le cere rusilor, in a noua zi a razboiului din Ucraina, "sa se uneasca in jurul" liderului Vladimir Putin, relateaza AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Atacurile armatei ruse in Ucraina continua, deși o lume intreaga condamna acțiunile lui Vladimir Putin, iar Uniunea Europeana și NATO a implementat sancțiuni dure impotriva Rusiei. Indignați sunt și cetațenii ruși, iar acest lucru se vede cel mai bine intr-un clip in care un rus, care locuiește in Ucraina,…

- Curtea Penala Internaționala anunța ca urmarește criza din Ucraina „cu o ingrijorare din ce in ce mai mare”. Astfel, președintele Rusiei, Vladimir Putin, ar putea fi acuzat de genocid și crime impotriva umanitații. O catalogare similara au primit naziștii din Germania, dupa al Doilea Razboi Mondial.…

- VIDEO| Momentul in care trupele rusești invadeaza Ucraina, din Belarus: Coloane de tancuri trec granița tarii VIDEO| Momentul in care trupele rusești invadeaza Ucraina, din Belarus: Coloane de tancuri trec granița tarii Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat joi intr-o alocutiune televizata surpriza…

- In ultimele cateva luni, Ucraina si partenerii sai occidentali au vazut Rusia construind metodic o forta puternica de peste 100.000 de soldati la granita lor comuna. Desi sustine ca nu intentioneaza o invazie, presedintele Vladimir Putin are mai multe obiective, scrie James Stavridis, al 16-lea comandant…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut joi ca populatia din estul Ucrainei in razboi, o zona aflata in prezent in centrul unor noi tensiuni intre Moscova si Occident, ar suferi de o „rusofobie”, un „prim pas catre un genocid”, relateaza AFP.

- Președintele rus Vladimir Putin și-a inasprit discursul cu privire la situația din Ucraina, spunand ca razboiul din estul țarii arata ca un genocid. Declarațiile președintelui rus au avut ca scop abordarea problemei discriminarii fața de vorbitorii de limba rusa dincolo de granițele Rusiei, mulți locuind…