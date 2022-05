Stiri pe aceeasi tema

- Colonelul Vincent Minguet, comandantul grupului tactic al prezentei avansate al NATO din Romania, a anunțat, marti, ca grupul de lupta aliat din tara noastra este activ la Constanta, urmand ca in iunie centrul de greutate sa fie mutat la Cincu. „Suntem activi in prezent. Incepem sa crestem capacitatea.…

- Prima Doamna a SUA, Jill Biden, a sosit in Romania, vineri, in cea de-a doua vizita oficiala in tara noastra. Prima vizita a avut loc in 2014, cand s-a aflat in Romania alaturi de sotul ei, Joe Biden, la acea vreme vicepresedinte al Statelor Unite. Prima doamna a sUA a atreizat cu avionul Air Force…

- Site-ul Directoratului National de Securitate Cibernetica (DNSC) a fost subiectul unui atac de tip DDoS, fiind repus in functiune sambata dimineata. „Continua seria de atacuri de tip DDoS (Distributed Denial-of-Service) asupra unor site-uri web care apartin unor institutii publice, partide si organizatii…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, marți, la Constanța, ca 80 – 90% din garile si haltele din Romania arata ca dupa razboi, “jalnic”. Ministrul a mentionat ca nu exista forta pentru ca acestea sa fie refacute, astfel ca se ia in calcul soluția de a le transfera la autoritatile…

- Premierul Nicolae Ciuca da asigurari ferme ca nu exista riscul ca Romania sa ramana fara gaze. El a anunțat va fi dat in funcțiune interconectorul de gaze dintre Grecia și Bulgaria, iar Romania va putea beneficia de gaz lichefiat. In plus, in maximum doua luni Parlamentul va adopta legea offshore, ceea…

- Pilotul avionului MiG-21 LanceR, prabusit, miercuri seara, in judetul Constanta a fost gasit mort, a anunțat Ministerul Apararii Nationale. Potrivit MapN, capitanul Costinel Iosif Nita, pilotul avionului MiG-21 LanceR avea 31 de ani, era casatorit si nu avea copii. Din anul 2014, indeplinea functia…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, miercuri, ca Romania trebuie sa iși intareasca securitatea si sa iși modernizeze fortele armate, pericolul fiind foarte aproape de granitele țarii. ”Trebuie sa continuam sa ne intarim securitatea si sa ne modernizam fortele armate. Este responsabilitate…

- Institutul National de Sanatate Publica a transmis, joi, ca in saptamana 7 – 13 februarie, 50,6% dintre cazurile de COVID-19 confirmate s-au inregistrat la persoane nevaccinate. In aceeasi saptamana, 42,9% dintre cazuri au fost inregistrate in Bucuresti si judetele Timis, Cluj, Constanta si Prahova.…