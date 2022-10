Comandant de nava condamnat pentru ultraj! Dosarul a ajuns la Curtea de Apel Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Recursul a fost declarat in dosarul 9064 118 2021, in care Tribunalul Constanta a decis anularea in parte a regulamentului. Dosarul a ajuns acum la Curtea de Apel Constanta, unde s a fixat data primei infatisari in cauza pe 8 decembrie 2022, de la ora 10.00. Consiliul Local Constanta a declarat recurs…

- Masura a fost dispusa prin Decizia nr. 3 04.01.2022 a Autoritatii, fiind insa contestata cu succes in prima instanta de catre Primaria Constanta. Dosarul cu indicativul 509 118 2022, care vizeaza procesul Primariei Constanta cu Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal privind…

- Dosarul a fost solutionat in prima instanta de Judecatoria Mangalia, care a decis condamnarea unui inculpat la un an si patru luni inchisoare cu suspendare sub supraveghere. Cel de al doilea inculpat s a ales cu pedeapsa amenzii penale in suma de 2.000 de lei, corespunzatoare unui numar de 200 de zile…

- Azi, 22 septembrie 2022, la Curtea de Apel Constanta a avut loc termen de judecata in dosarul in care Dumitru Timofte, primarul din Nicolae Balcescu, a fost condamnat in prima instanta la la doi ani si patru luni de inchisoare cu suspendare Edilul este acuzat de fals intelectual si de instigare la fals…

- Dosarul a fost recent inregistrat pe rolul Sectiei de Contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Constanta, unde urmeaza sa fie repartizat aleatoriu unui complet de judecata si sa se stabileasca data primei infatisari in recurs. In prima instanta, Tribunalul Constanta a respins ca neintemeiate…

- "Se observa din imagini ca incupatul este precaut cu privire la discutiile purtate cu denuntatorul, chiar suspicios, evita sa se exprime clar, iar in momentul cand denuntatorul incearca sa ii inmaneze plicul acesta se fereste sa il primeasca direct si deschide geanta pe care o are asupra sa, unde denuntatorul…

- Judecatoria Constanta a dispus condamnarea in prima instanta a lui Dumitru Timofte, primarul din Nicolae Balcescu, acuzat de fals intelectual si de instigare la fals intelectual, la doi ani si patru luni de inchisoare cu suspendare Conform portalului instantelor de judecata, decizia judecatoriei a fost…