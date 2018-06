Comandamentul de inundatii, convocat la Ministerul Afacerilor Interne. Se intervine de 72 de ore fara oprire

Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, i a convocat astazi, la sediul MAI, pe reprezentantii institutiilor cu atributii in gestionarea situatiilor de urgenta, pentru a evalua situatia din judetele aflate sub avertizarile de inundatii si pentru a stabili unde este nevoie sa fie trimise forte si mijloace de interventie suplimentare.Carmen Dan a cerut prefectilor sa mearga in teren in zonele cu cele mai mari probleme pentru a se asigura personal ca sunt luate toate masurile pentru sprijinirea po ...